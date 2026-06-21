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الرياض للتعمير تحصل على التصنيف الائتماني “A-” من S&P Global Ratings مع نظرة مستقبلية مستقرة

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٠ مساءً
الرياض للتعمير تحصل على التصنيف الائتماني “A-” من S&P Global Ratings مع نظرة مستقبلية مستقرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الرياض للتعمير (ARDCO)، إحدى الشركات الرائدة في التطوير العقاري والمدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، حصولها على تصنيف ائتماني طويل الأجل A- على مستوى المملكة العربية السعودية من S&P Global Ratings مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويُعد هذا أول تصنيف ائتماني تحصل عليه الشركة، ويعكس متانة مركزها المالي وجودة محفظة أصولها المدرة للدخل، إلى جانب تمتعها بقدرة عالية على تغطية الالتزامات المالية. وسيولة واستثمارات قصيرة الأجل تقارب مليار ريال سعودي، بما يدعم قدرتها على تلبية احتياجاتها التمويلية خلال الفترة المقبلة.

وقال جهاد بن عبد الرحمن القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير: “يأتي هذا التصنيف نتيجة للتنفيذ المنضبط لاستراتيجية “نستثمر للنمو” منذ عام 2023، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنظيم أعمال الشركة، وإعادة هيكلة أصولها لتحقيق مكانة رائدة في التطوير العقاري. وتركز المرحلة التالية على تنمية المحفظة الاستثمارية في القطاعات العقارية ذات الأولوية وبناء مصادر إيرادات متكررة تدعم النمو المستدام، بالتوازي مع التحول إلى نموذج الشركة القابضة. كما تمتلك الشركة محفظة مشروعات تبلغ قيمتها نحو 9 مليارات ريال سعودي بما يدعم مسيرة نموها خلال السنوات المقبلة.”

وأضاف القاضي: “يمثل هذا التصنيف جزءًا من برنامج التميز المؤسسي الأوسع في الرياض للتعمير، والذي نتبنى من خلاله معايير معترفًا بها دوليًا في الحوكمة، وإدارة المخاطر، والجودة، والاستدامة، وأمن المعلومات. وتسهم هذه الجهود في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة ومستهدفات رؤية السعودية 2030.”

وأضاف محمد بن أحمد الكليب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة الرياض للتعمير: “يستند هذا التصنيف إلى الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة خلال عام 2025، حيث سجلت إيرادات تشغيلية بلغت 384 مليون ريال سعودي وإجمالي الإيرادات بلغت 517 مليون ريال سعودي، إلى جانب تحقيق 146 مليون ريال سعودي من صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية. كما وزعت الشركة أرباحًا نقدية بقيمة117 مليون ريال سعودي، وحققت عائدًا على متوسط رأس المال المستثمر بنسبة 8٪، فيما بلغت ربحية السهم 1.30 ريال سعودي”.

تمتلك شركة الرياض للتعمير خبرة تزيد على 30 عامًا في التطوير العقاري وإدارة الأصول والاستثمار. تأسست عام 1994 بمرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله –، وتدير اليوم محفظة أصول مدرة للدخل تُقدر بنحو 4.2 مليار ريال سعودي، كما تمتلك الشركة، من خلال شركة ريمات الرياض للتنمية، حصة تبلغ 24٪ مملوكة لأمانة منطقة الرياض.

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