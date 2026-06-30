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تمثل عنصرًا مهمًا في التوازن البيئي داخل النظم الطبيعية للمحمية

الزواحف الصحراوية تعكس ثراء التنوع الأحيائي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
الزواحف الصحراوية تعكس ثراء التنوع الأحيائي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
المواطن- فريق التحرير

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تواصل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعزيز مكانتها بوصفها إحدى أبرز المناطق الطبيعية الداعمة للتنوع الأحيائي في المملكة، حيث تزخر بيئاتها الصحراوية بتنوع واسع من الكائنات الفطرية، من بينها الزواحف الصحراوية التي تمثل عنصرًا مهمًا في التوازن البيئي داخل النظم الطبيعية للمحمية.
وتُظهر إحدى السحالي الصحراوية داخل المحمية وهي تتخذ من الشجيرات البرية موطنًا لها، بالإضافة إلى الضب في مشهد يجسد قدرة الكائنات الفطرية على التكيف مع الظروف البيئية القاسية التي تتميز بها المناطق الرملية وشبه الصحراوية، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة وشح الموارد المائية.


وتؤدي الزواحف الصحراوية أدوارًا بيئية متعددة، من أبرزها الإسهام في المحافظة على التوازن الطبيعي من خلال تنظيم أعداد الحشرات وبعض اللافقاريات، فضلًا عن كونها جزءًا رئيسًا من السلسلة الغذائية التي تعتمد عليها العديد من الطيور الجارحة والثدييات البرية.
وتوفر النباتات والشجيرات الصحراوية المنتشرة في أرجاء المحمية ملاذات طبيعية آمنة لهذه الكائنات، إذ تستخدمها للحماية من المفترسات، وتنظيم درجة حرارة أجسامها، إضافة إلى اعتمادها عليها كمواقع للرصد والبحث عن الغذاء.
وتعمل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ضمن جهودها المستمرة لحماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي، على المحافظة على المواطن الطبيعية للكائنات الفطرية، وتنفيذ برامج للرصد البيئي والمتابعة الميدانية؛ بهدف تعزيز استدامة التنوع الأحيائي وحماية الأنواع المحلية في بيئاتها الطبيعية.
وتعد المحمية، الممتدة على مساحة 91,500 كيلومتر مربع، ثاني أكبر محمية ملكية في المملكة العربية السعودية من حيث المساحة، موطنًا لعدد كبير من الأنواع النباتية والحيوانية، ما يجعلها إحدى الركائز الرئيسة في تحقيق مستهدفات المملكة في المحافظة على البيئة وتنمية الحياة الفطرية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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