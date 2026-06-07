السجل العقاري يبدأ تسجيل 140,580 قطعة عقارية في 6 مناطق

بدأ السجل العقاري اليوم، استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ(140,580) قطعة عقارية في مناطق الرياض, ومكة المكرمة، والشرقية، والقصيم، وتبوك، والمدينة المنورة.

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة الرياض بمحافظة شقراء: النخيل, الريان, القرية, الرحاب, النهضة, غسلة, البساتين, قرطبة, الوقف, الشفاء, الياسمين, الخزامى, الصفراء, الملقا, الفلاح, الصناعية, الجامعة, الرحبة, النرجس، كما سيبدأ التسجيل للأحياء التالية في محافظة ضرماء: أجزاء من مناطق مفتوحة تابعة لبلدية نمار.

ويشمل التسجيل المخططات التالية في محافظة أشيقر: مخطط رقم 247, مخطط رقم 126, مخطط رقم 980, مخطط رقم 456, مخطط رقم 250-أ, مخطط رقم 725, مخطط رقم 333, مخطط رقم 822, مخطط رقم 956, مخطط رقم 571, مخطط رقم 603, مخطط رقم 928.

فيما يبدأ التسجيل بالأحياء التالية بمحافظة الحيانية وبرك: جزء من حي مركز مصدة, جزء من حي فرية الرجبة، كما سيبدأ التسجيل في عدد من القطع العقارية في محافظات: الحصاة, حريملاء, الرين, المزاحمية.

وفي منطقة مكة المكرمة، يبدأ التسجيل في الأحياء التالية بمدينة مكة المكرمة: جزء من حي الحديبية, جزء من حي البساتين, أجزاء من حي أم الجود, أجزاء من حي وادي جليل, جزء من حي الخضراء, جزء من حي العدل, أجزاء من حي جبل النور, أجزاء من حي قرطبة, أجزاء من حي التنعيم, جزء من حي الروضة, أجزاء من حي البحيرات, جزء من حي السلامة, جزء من حي النوارية, جزء من حي العمرة, جزء من حي الخنساء, جزء من حي ريع أذاخر, جزء من حي الراشدية, جزء من حي العوالي, جزء من حي الشبيكة الجديد.

فيما سيبدأ التسجيل بالأحياء التالية في المنطقة الشرقية، بمحافظة حفر الباطن: اليرموك, غرناطة، وبمحافظة الخفجي: جزء من حي الخليج العربي الشرقي, جزء من حي الخليج العربي الغربي, حي غرناطة.

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة القصيم، بمحافظة الرس: جزء من حي غرناطة, جزء من حي الريان, جزء من حي النرجس، فيما يشمل التسجيل أحياء بمحافظة الدليمية: حي الإسكان, حي النزهة, حي الروابي, حي المجد, حي النخيل, حي المنار, حي الشفاء, حي الصناعية، كما سيبدأ التسجيل في عدد من القطع العقارية في محافظة رياض الخبراء.

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة تبوك بمحافظة أملج: جزء من حي النصبة, جزء من حي المقرح, جزء من حي الساحل, حي السمح, حي الربيع, حي التحلية, حي الحوراء, حي المرجان, حي البلد, حي الدقم, حي القرص, حي الشفاء, حي الفاجية, حي البطحاء, حي المريحيل، كما يبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة حقل: الوصل, جنوب الحميضة, أم عنم, الريان, الخزامى, الحميضة, البلد, النهضة, الظهرة، ويبدأ التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة ضباء: وادي الهاشة, الصمدة, عيانه 2, المقيطع, الغال, شركة الكهرباء, ج 3, شمال أرامكو, ضحكان 1, البلد, ضحكان 2, جزء من حي غرناطة, حي تحلية المياه, جزء من حي أرامكو, حي المروج, جزء من حي السجدة, حي الصفر, جزء من حي الإرسال الإذاعي, حي عيانه 1.

وفي منطقة المدينة المنورة، يبدأ التسجيل في الأحياء التالية بمدينة المدينة المنورة: جزء من حي الغابة, جزء من حي الراية, أجزاء من حي الشريبات, جزء من حي الحديقة, جزء من حي الرانوناء, جزء من حي الجابرة, جبل عير, حي الورد, جزء من حي أبو ريقاء, أجزاء من حي الحمراء, جزء من حي أبو كبير, جزء من حي خاخ, جزء من حي معصم, جزء من حي العهن, جزء من حي وادي مهزور.

ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق هذه الأحياء تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 10 سبتمبر 2026م.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري (https://rer.sa/) أو تطبيق السجل العقاري, والتواصل مع مركز خدمة العملاء (199002) للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل, ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ليكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

ويتم تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة، وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.