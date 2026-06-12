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السجن 30 عامًا للرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
السجن 30 عامًا للرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول
المواطن - فريق التحرير

قضت محكمة كورية جنوبية، الجمعة، بسجن الرئيس السابق يون سوك يول لمدة 30 عاماً، على خلفية اتهامه بإرسال طائرات مسيّرة إلى كوريا الشمالية في خطوة اعتبرها الادعاء محاولة لخلق مبرر لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.

وتعود القضية إلى أكتوبر 2024، عندما أعلنت بيونغ يانغ أن الطائرات المسيرة تضمنت إسقاط منشورات دعائية، ما أدى إلى تصاعد حاد في التوترات العسكرية بين الكوريتين.

وقال المدعون إن تحركات يون المتعلقة بالمسيّرات كانت تهدف إلى “فبركة ظروف حرب”، مؤكدين أنها أضرت بالأمن القومي وأدت إلى زيادة التوتر مع كوريا الشمالية.

وأوضح متحدث باسم محكمة منطقة سيول المركزية لوكالة “فرانس برس” أن يون “حُكم عليه بالسجن 30 عاماً” بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه.

ويأتي الحكم الجديد بعد صدور حكم سابق بحق يون في فبراير الماضي بالسجن مدى الحياة، على خلفية اتهامه بقيادة تمرد استهدف تعطيل عمل البرلمان عبر إعلان الأحكام العرفية.

كما أشار الادعاء إلى أن العملية تسببت في تسريب معلومات سرية تتعلق بالقدرات العسكرية لكوريا الجنوبية عقب تحطم المسيّرات، وفق ما نقلته وكالة “يونهاب” للأنباء.

وكان الادعاء العام قد طالب في وقت سابق بإصدار حكم بالسجن 30 عاماً بحق الرئيس السابق المعزول، على خلفية قضية إرسال طائرات عسكرية مسيرة إلى كوريا الشمالية.

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