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في النسخة العاشرة

السعودية تحصد 3 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الأوروبي 2026 بالسويد

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٨ مساءً
السعودية تحصد 3 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الأوروبي 2026 بالسويد
المواطن - فريق التحرير

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حققت المملكة 3 جوائز دولية في النسخة العاشرة من أولمبياد الفيزياء الأوروبي (EuPhO 2026)، الذي أقيم في مدينة غوتنبرغ بالسويد خلال الفترة من 12 حتى 16 يونيو الجاري، بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة يمثلون 40 دولة.

وحصد الطالب حسين حبيب الصالح من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ميدالية برونزية، فيما نال الطالبان محمد عبدالرحمن العرفج، ومحمد محمود الرمل من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، شهادتي تقدير.

ورفع هذا الإنجاز رصيد المملكة من مشاركاتها الـ8 في أولمبياد الفيزياء الأوروبي إلى 27 جائزة دولية، تشمل ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، و13 ميدالية برونزية، و10 شهادات تقدير.

وجاء هذا الإنجاز بعد رحلة إعداد وتأهيل مكثفة خضع لها الطلبة على مدار العام، نفذتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.

وشملت رحلة التأهيل مراحل متعددة من التدريب العلمي النظري والعملي، إلى جانب ملتقيات ومعسكرات تدريبية داخلية وخارجية، هدفت إلى تنمية قدرات الطلبة في المجالات العلمية المتقدمة، ورفع جاهزيتهم للمنافسة عالميًا، بما يسهم في تمثيل المملكة بصورة مشرفة في المحافل الدولية.

يُذكر أن أولمبياد الفيزياء الأوروبي مسابقة علمية دولية مخصصة لطلبة المرحلة الثانوية، تتميز بمسائل قصيرة تتطلب حلولًا إبداعية، وتتكون منافساته من اختبارين؛ نظري وعملي، ويتميز بإتاحة الفرصة للطلبة لمناقشة حلولهم مباشرة مع اللجنة العلمية بدلًا من قادة الفرق المشاركة.

وتُعد “موهبة” مؤسسة وطنية رائدة عالميًا في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتمكينهم، تعمل وفق إستراتيجية وطنية لتنمية الموهبة في المجالات العلمية ذات الأولوية، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي، وتعزيز ثقافة الابتكار، ودعم التنمية الوطنية.

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