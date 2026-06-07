Icon

إشعارات إخلاء لـ 129 مبنى آيلاً للسقوط في غليل جدة Icon ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon ريف السعودية يحصد جائزتين ذهبيتين في جوائز EMEA 2026 لأفضل مركز اتصال وخدمة مستفيدين Icon إجلاء نحو 10 آلاف شخص إثر الأمطار الغزيرة في الصين Icon استقرار أسعار الدولار قرب أعلى مستوى Icon وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل Icon لوحة نادرة فوق باب الكعبة المشرفة تروي فصولًا من تاريخ العمارة الإسلامية Icon أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon حرس الحدود يستقبل سفينة الكروز السياحية “أرويا” عبر ميناء ينبع التجاري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

السعودية تدعم قطاع غزة بتوزيع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة عبر سلمان للإغاثة

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٤ مساءً
السعودية تدعم قطاع غزة بتوزيع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة عبر سلمان للإغاثة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25,000) فرد.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الأسر المتضررة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
السعودية

سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة...

السعودية