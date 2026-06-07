السعودية تدعم قطاع غزة بتوزيع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة عبر سلمان للإغاثة

إشعارات إخلاء لـ 129 مبنى آيلاً للسقوط في غليل جدة ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية ريف السعودية يحصد جائزتين ذهبيتين في جوائز EMEA 2026 لأفضل مركز اتصال وخدمة مستفيدين إجلاء نحو 10 آلاف شخص إثر الأمطار الغزيرة في الصين استقرار أسعار الدولار قرب أعلى مستوى وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل لوحة نادرة فوق باب الكعبة المشرفة تروي فصولًا من تاريخ العمارة الإسلامية أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق وظائف شاغرة في شركة المراعي حرس الحدود يستقبل سفينة الكروز السياحية “أرويا” عبر ميناء ينبع التجاري
وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25,000) فرد.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الأسر المتضررة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.