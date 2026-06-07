السعودية تدعم قطاع غزة بتوزيع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة عبر سلمان للإغاثة

وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25,000) فرد.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الأسر المتضررة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.