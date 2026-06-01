السعودية تدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للعدوان الإسرائيلي على أراضي الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ورفضها القاطع للتوغل الإسرائيلي داخل أرض لبنان والاعتداء على سيادته.

وطالبت المملكة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته في وقف هذا العدوان، ووضع حد للتحركات الإسرائيلية العسكرية للتوسع في الأراضي اللبنانية.

وشددت على أهمية حماية سيادة الأراضي اللبنانية وشعب لبنان الشقيق وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدة في هذا الصدد أهمية الالتزام باتفاق الطائف بما يحقق بسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، والالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية بما يضمن عودة الأمن والاستقرار للبنان وشعبه الشقيق.