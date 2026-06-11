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السعودية تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
السعودية تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، واستمرار الاعتداءات على سيادة الدول الشقيقة بما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان: إن المملكة تدعو إلى التهدئة وتجنب التصعيد، وتغليب الحكمة بالعودة إلى العمل الدبلوماسي، واستكمال المفاوضات البناءة التي ترعاها جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وما رافقها من جهود لدولة قطر الشقيقة، بما يجنب المنطقة وشعوبها تبعات العودة إلى الحرب، ويساهم في استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.

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