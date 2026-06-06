السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدة رفضها التام لاستهداف سيادة لبنان وجيشه.
وأفادت الوزارة في بيان لها بأن المملكة تعبر عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب لبنان الشقيق جراء وفاة أفراد من الجيش اللبناني بينهم ضباط أثناء أداء واجبهم الوطني، معبرةً عن تضامنها مع لبنان وشعبه الشقيق أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره.