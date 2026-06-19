السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على مطار نيامي الدولي

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
وعبرت المملكة عن تضامنها مع حكومة وشعب النيجر الشقيق، مؤكدة موقفها الثابت في نبذ الإرهاب بكافة أشكاله، مهما كانت صوره ودوافعه، معبرةً عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.