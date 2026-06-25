السعودية تعزي حكومة وشعب فنزويلا في ضحايا زلزال كراكاس

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أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، إثر الزلزال الذي تعرضت له المدن الساحلية غرب العاصمة كراكاس، وأسفر عن وفاة وإصابة وفقدان عددٍ من الأشخاص.
وقالت في بيان لها اليوم: “تعبر المملكة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب فنزويلا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وعودة المفقودين إلى ذويهم سالمين”.