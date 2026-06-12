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السعودية في صدارة دول العالم بمؤشرات الأمن السيبراني

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣١ مساءً
السعودية في صدارة دول العالم بمؤشرات الأمن السيبراني
المواطن - فريق التحرير

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أكد نائب محافظ هيئة الأمن السيبراني عبد الرحمن آل حسن، أن المملكة العربية السعودية تتصدر عدداً من المؤشرات الدولية في مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى مكانتها المتقدمة عالمياً في هذا المجال.

وأوضح آل حسن، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن من أبرز هذه المؤشرات مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني، الذي صنّف المملكة نموذجاً رائداً على مستوى العالم.

وأضاف أن تصنيف مركز التنافسية العالمي وضع المملكة في المرتبة الأولى عالمياً في مجال الأمن السيبراني لعامين متتاليين، ما يعكس التقدم الذي حققته في تعزيز منظومة الحماية الرقمية ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية.

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