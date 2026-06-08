السعودية للمياه تُصدر 3 قرارات بمخالفة أحكام نظام المياه.. غرامات بإجمالي 90 ألف ريال

أصدرت الهيئة السعودية للمياه ثلاثة قرارات بمخالفة أحكام نظام المياه بحق ثلاثة مخالفين، بعد استكمال أعمال الرقابة والتحقق وثبوت المخالفات نظامًا.

وشملت القرارات تغريم كل من، إدريس إبراهيم حسب الله إبراهيم بموجب القرار رقم (2210)، وعبده حسن علي الأسمري بموجب القرار رقم (2880)، ومؤسسة أنور عبدالرحيم توفيق السادات بموجب القرار رقم (3013) بمبلغ (30,000) ريال لكل مخالف، بإجمالي غرامات بلغ (90,000) ريال.

وتمثلت المخالفات في التعدي على أغطية غرف التفتيش لشبكة الصرف الصحي عبر ضخ مياه صرف مجهولة المصدر في محافظة جدة، مع إلزام المخالفين بتحمل كامل تكاليف إصلاح الأضرار التي تسببوا في حدوثها.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها الرقابية لتطبيق أحكام نظام المياه ولوائحه التنفيذية، وحماية مرافق المياه والصرف الصحي من الممارسات المخالفة، والمحافظة على كفاءة البنية التحتية واستدامة الخدمات وموثوقيتها.