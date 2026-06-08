السعودية للمياه تُصدر 3 قرارات بمخالفة أحكام نظام المياه.. غرامات بإجمالي 90 ألف ريال

استدعاء 280 جهاز عرض محمول من BenQ بسبب خلل خطير الصوم يساعد في تحسين استجابة الجسم للعلاج الكيماوي أمطار الباحة تنعش الأودية وتزيد اخضرار المرتفعات مع اقتراب موسم الصيف الأمن البيئي يضبط مخالفًا في المدينة المنورة ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك الأردن تراجع الدولار بعد ذروة شهرين وسط توتر الأوضاع بالشرق الأوسط السمنة قد تسبب ضيق التنفس حتى مع سلامة القلب والرئتين جسيمات البلاستيك قادرةٌ على التأثير في وظائف الدماغ أنجزنا ومكملين.. برنامج التحول الوطني يطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية 2025
أصدرت الهيئة السعودية للمياه ثلاثة قرارات بمخالفة أحكام نظام المياه بحق ثلاثة مخالفين، بعد استكمال أعمال الرقابة والتحقق وثبوت المخالفات نظامًا.
وشملت القرارات تغريم كل من، إدريس إبراهيم حسب الله إبراهيم بموجب القرار رقم (2210)، وعبده حسن علي الأسمري بموجب القرار رقم (2880)، ومؤسسة أنور عبدالرحيم توفيق السادات بموجب القرار رقم (3013) بمبلغ (30,000) ريال لكل مخالف، بإجمالي غرامات بلغ (90,000) ريال.
وتمثلت المخالفات في التعدي على أغطية غرف التفتيش لشبكة الصرف الصحي عبر ضخ مياه صرف مجهولة المصدر في محافظة جدة، مع إلزام المخالفين بتحمل كامل تكاليف إصلاح الأضرار التي تسببوا في حدوثها.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها الرقابية لتطبيق أحكام نظام المياه ولوائحه التنفيذية، وحماية مرافق المياه والصرف الصحي من الممارسات المخالفة، والمحافظة على كفاءة البنية التحتية واستدامة الخدمات وموثوقيتها.