Icon

استدعاء 280 جهاز عرض محمول من BenQ بسبب خلل خطير Icon الصوم يساعد في تحسين استجابة الجسم للعلاج الكيماوي Icon أمطار الباحة تنعش الأودية وتزيد اخضرار المرتفعات مع اقتراب موسم الصيف Icon الأمن البيئي يضبط مخالفًا في المدينة المنورة Icon ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك الأردن  Icon تراجع الدولار بعد ذروة شهرين وسط توتر الأوضاع بالشرق الأوسط Icon السمنة قد تسبب ضيق التنفس حتى مع سلامة القلب والرئتين Icon جسيمات البلاستيك قادرةٌ على التأثير في وظائف الدماغ Icon أنجزنا ومكملين.. برنامج التحول الوطني يطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

السعودية للمياه تُصدر 3 قرارات بمخالفة أحكام نظام المياه.. غرامات بإجمالي 90 ألف ريال

الإثنين ٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٥ مساءً
السعودية للمياه تُصدر 3 قرارات بمخالفة أحكام نظام المياه.. غرامات بإجمالي 90 ألف ريال
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت الهيئة السعودية للمياه ثلاثة قرارات بمخالفة أحكام نظام المياه بحق ثلاثة مخالفين، بعد استكمال أعمال الرقابة والتحقق وثبوت المخالفات نظامًا.

وشملت القرارات تغريم كل من، إدريس إبراهيم حسب الله إبراهيم بموجب القرار رقم (2210)، وعبده حسن علي الأسمري بموجب القرار رقم (2880)، ومؤسسة أنور عبدالرحيم توفيق السادات بموجب القرار رقم (3013) بمبلغ (30,000) ريال لكل مخالف، بإجمالي غرامات بلغ (90,000) ريال.

وتمثلت المخالفات في التعدي على أغطية غرف التفتيش لشبكة الصرف الصحي عبر ضخ مياه صرف مجهولة المصدر في محافظة جدة، مع إلزام المخالفين بتحمل كامل تكاليف إصلاح الأضرار التي تسببوا في حدوثها.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها الرقابية لتطبيق أحكام نظام المياه ولوائحه التنفيذية، وحماية مرافق المياه والصرف الصحي من الممارسات المخالفة، والمحافظة على كفاءة البنية التحتية واستدامة الخدمات وموثوقيتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد