Icon

أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت بمدينة الدمام على الشهداء في حادث سقوط المروحية Icon الأمن في السعودية .. جذور صلبة وأغصان متينة وأوراق نديّة بالإنسانية Icon الحكومة العراقية: إنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالفساد Icon الرئيس المصري يعزي الملك سلمان وولي العهد في شهداء حادث طائرة أرامكو Icon النفط يستقر بعد اتفاق أمريكا وإيران Icon أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان Icon الجوازات تدعو المواطنين للمحافظة على جوازاتهم والتأكد من مدة صلاحيتها قبل السفر للخارج Icon السعودية مملكة الأمن والأمان.. بيئة آمنة ومستقرة تدعم أهداف رؤية 2030 Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنشطة البحرية Icon منافسات كأس العالم تنشط قطاع الضيافة وترفع الحركة التجارية في عسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
نتائج مؤشر الأمان 97.7% تعكس التقدم في الشعور بالأمان لكافة فئات المجتمع

السعودية مملكة الأمن والأمان.. بيئة آمنة ومستقرة تدعم أهداف رؤية 2030

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٦ مساءً
السعودية مملكة الأمن والأمان.. بيئة آمنة ومستقرة تدعم أهداف رؤية 2030
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُعدّ المستوى العالي للأمان الذي يشعر به المواطن والمقيم والزائر في المملكة العربية السعودية انعكاساً مباشراً للجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

ويسهم هذا المناخ الآمن في دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة.

مملكة الأمن والأمان والاستقرار

كما يعكس التزام سكان المملكة من مواطنين ومقيمين بالقيم الثقافية والاجتماعية واحترام الأنظمة والقوانين دوراً أساسياً في تعزيز شعور الجميع بالأمان.

ويأتي هذا الالتزام الواعي ليُكمل الجهود الحكومية، مما يعزز البيئة المستقرة والمتماسكة داخل المجتمع.

وقد أظهرت نتائج نشرة مؤشر الأمان الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الشعور بالأمان، مما يعكس نجاح برامج جودة الحياة وتقدم الخدمات المقدمة للسكان.

مسوح إحصائية ميدانية دقيقة

وبحسب المراقبين، يشير هذا الارتفاع إلى تزايد الثقة في الجهود المبذولة من مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أهداف وبرامج الرؤية.

وتعتمد هذه النتائج على مسوح إحصائية ميدانية دقيقة تستخدم منهجية معتمدة من الأمم المتحدة في إطار أهداف التنمية المستدامة.

وتكشف النتائج عن بيئة آمنة ومستقرة ينعم بها سكان المملكة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء المستمر بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

أبرز مؤشرات هذا الأمان:

  • بلغت نسبة الأفراد الذين يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً في مناطق سكنهم 97.7%.
  • فيما سجلت نسبة السعوديين 97.0%.
  • أما نسبة الإناث اللاتي يشعرن بالأمان أثناء السير بمفردهن ليلاً فقد بلغت 94.9%.
  • كما حققت الفئة العمرية من كبار السن (60-64 سنة) نسبة مرتفعة بلغت 97.2%.

وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية على التقدم الملموس الذي تحرزه المملكة في تعزيز الشعور بالأمان لدى جميع فئات المجتمع، مما يعزز من جاذبيتها كوجهة آمنة ومستقرة على المستويين الإقليمي والدولي، ويرسخ مكانتها كنموذج ناجح في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإحصاء: السعودية من أكثر الدول أمانًا في العالم لعام 2025م
أخبار رئيسية

الإحصاء: السعودية من أكثر الدول أمانًا في...

أخبار رئيسية
المملكة تدين وتستنكر توغلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا
أخبار رئيسية

المملكة تدين وتستنكر توغلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي...

أخبار رئيسية
المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية
أخبار رئيسية

المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية...

أخبار رئيسية
توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتوطين اللقاحات البيطرية بالمملكة
أخبار رئيسية

توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتوطين اللقاحات البيطرية...

أخبار رئيسية