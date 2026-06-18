Icon

موجة حر تضرب فرنسا وتتسبب باضطرابات في حركة القطارات والدراسة Icon لقطات لهطول أمطار الخير على جازان Icon السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين Icon بيزشكيان ينشر نص مذكرة التفاهم مع واشنطن: خطوة تاريخية نحو اتفاق نهائي Icon بنك إنجلترا يبقي على معدلات الفائدة Icon مدينة تدريب الأمن العام بالباحة.. منشأة متكاملة لإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية Icon رصد وتوثيق 34 نوعًا جديدًا من الطيور تنضم لأول مرة لمحمية الملك عبدالعزيز Icon إنجاز طبي جديد.. نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا بعد 6 ساعات Icon فولكس فاغن تخطط لتسريح 50 ألف موظف حتى 2030 Icon الصناعة والثروة المعدنية تعالج 1,098 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال أبريل 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
 في الضفة الغربية المحتلة

السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٩ مساءً
السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
المواطن- واس

مواضيع ذات علاقة

أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكًا واضحًا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد الوزراء رفضهم المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تغذّي عدم الاستقرار والعنف والتطرف، وتقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، محملين إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- المسؤولية عن هذه الاعتداءات.

وجدّدوا دعوتهم المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء ممارساتها غير القانونية، ووقف عنف المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأكد وزراء الخارجية مجددًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لتلبية حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدوا مجددًا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، استنادًا إلى حل الدولتين، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تتجه أنظار الجماهير السعودية إلى ميامي مع أولى مباريات المنتخب بكأس العالم
الرياضة

تتجه أنظار الجماهير السعودية إلى ميامي مع...

الرياضة
إعفاء متبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين السعودية والبرتغال
أخبار رئيسية

إعفاء متبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية...

أخبار رئيسية
تعادل إيجابي بين السعودية وأوروجواي في افتتاح مشوار الأخضر بالمونديال
أخبار رئيسية

تعادل إيجابي بين السعودية وأوروجواي في افتتاح...

أخبار رئيسية
السعودية ترحب بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية
أخبار رئيسية

السعودية ترحب بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة...

أخبار رئيسية
فيصل بن فرحان لـ نظيره الإيراني: السعودية تتطلع إلى تحقيق سلام يعزز  أمن المنطقة والعالم
السعودية

فيصل بن فرحان لـ نظيره الإيراني: السعودية...

السعودية
السعودية تحصد 3 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الأوروبي 2026 بالسويد
السعودية

السعودية تحصد 3 جوائز دولية في أولمبياد...

السعودية
السعودية تحقق المرتبة 13 عالميًا و3 على مستوى دول العشرين في اتنافسية العالمية 2026
السعودية

السعودية تحقق المرتبة 13 عالميًا و3 على...

السعودية
القصاص من مقيم يمني قتل مواطنًا بطعنات نافذة في مكة المكرمة
السعودية

القصاص من مقيم يمني قتل مواطنًا بطعنات...

السعودية