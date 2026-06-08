السعودية وروسيا توقّعان 13 اتفاقية إستراتيجية لتوطين الصناعات الحيوية وتعزيز الأمن الغذائي

شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم إستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، بقيمة استثمارية بلغت 4.8 مليارات ريال، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد المهندس المشيطي أن منظومة “البيئة” عملت على استقطاب كبرى الشركات الروسية المتخصصة في المجالات الحيوية والغذائية، حيث شهد المنتدى توقيع حزمة من الاتفاقيات والشراكات النوعية بين جهات حكومية وشركات كبرى من قطاع الأعمال في البلدين؛ امتدادًا لجهود المملكة المتواصلة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، وتوطين التقنيات الحيوية المتقدمة، واستدامة سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال : “إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وُقّعت على هامش مشاركة المملكة بصفتها ضيف شرف في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي توزعت بين عدد من المجالات الحيوية، شملت تصنيع وتوطين صناعة اللقاحات البيطرية لتعزيز الصحة الحيوانية والأمن الحيوي، وتطوير وإكثار سلالات الدواجن اللاحمة، لضمان الاكتفاء الذاتي واستدامة الإنتاج المحلي، بجانب تأمين مدخلات الأعلاف وسلاسل الإمداد لضمان استقرار ونمو قطاع الثروة الحيوانية، وتصدير الثروة السمكية السعودية من خلال اتفاقيات إستراتيجية لتصدير الروبيان والأسماك عبر الشركات الروسية المتخصصة في الاستيراد والتوزيع العالمي”.

وأضاف “أن المنتدى شهد أيضًا توقيع اتفاقيات لتسويق وتصدير منتجات حليب الإبل ومشتقاته إلى الأسواق الروسية والعالمية، واتفاقية لنشر وتصدير منتجات “البن السعودي”، إلى جانب اتفاقية تعاون وتبادل في مجال المشروبات الغازية”.

وأكد المشيطي أن مشاركة المملكة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي تعكس أهمية الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وروسيا، وتعد فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البيئة والمياه والزراعة.