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السعودية

السعودية و6 دول في أوبك بلس تعدّل الإنتاج وتؤكد دعم استقرار السوق

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٠ مساءً
السعودية و6 دول في أوبك بلس تعدّل الإنتاج وتؤكد دعم استقرار السوق
المواطن - واس

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عقدت الدول السبع الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 7 يونيو 2026م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، قررت الدول السبع المشاركة تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج، قدره 188 ألف برميل يوميًا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أُعلن عنها في أبريل 2023م، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر يوليو 2026م، وفقًا لما هو مبين في الجدول أدناه.
يشار إلى أن كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أُعلن عنها في أبريل 2023م قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.
وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول السبع مجددًا على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة، تتيح زيادة، أو إيقاف، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م.
ونوهت الدول السبع الأعضاء في مجموعة أوبك بلس إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، وجددت الدول السبع التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، وقد أكّدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م، وستُمدَد فترة التعويض حتى نهاية شهر ديسمبر 2026م.
وستعقد الدول السبع اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 5 يوليو 2026م.

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