Icon

وزير الدفاع الأمريكي: سنقصف بقوة منشآت حيوية في إيران اليوم Icon السفارة الأمريكية ببغداد: على رعايانا مغادرة العراق فورًا Icon نواف سلام يشكر ولي العهد على قرار استئناف صادرات لبنان للمملكة Icon الأمم المتحدة تحذر من اتساع تداعيات أزمات الشرق الأوسط إقليميًا ودوليًا Icon “كاكست” تطور نظامًا مبتكرًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر مباشرة من مياه البحر Icon الرئيس اللبناني: قرار ولي العهد تعبير صادق عن عمق الأخوة بين البلدين Icon الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تستدعي مواطنًا أساء لإحدى الدول الشقيقة Icon ولي العهد يوجه باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة Icon وصول قافلة مساعدات سعودية إنسانية جديدة إلى قطاع غزة Icon رابطة العالم الإسلامي: العدوان الإيراني على البحرين والكويت والأردن انتهاك لكل القيم الدينية والقوانين الدولية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

السفارة الأمريكية ببغداد: على رعايانا مغادرة العراق فورًا

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
السفارة الأمريكية ببغداد: على رعايانا مغادرة العراق فورًا
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، الرعايا الأمريكيين للمغادرة فورا على خلفية تصاعد التوترات مع إيران.

وتفصيلا، حذّرت السفارة الأمريكية لدى العراق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الأمريكيين من السفر إلى العراق، وطالبت رعاياها الموجودين هناك حاليًا بالمغادرة فورًا، وذلك على خلفية التطورات الإقليمية الأخيرة.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان لها، إنه “نظرًا إلى التطورات الإقليمية الأخيرة، ننصح المواطنين الأمريكيين في العراق بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتباه ومتابعة مصادر الأخبار المحلية باستمرار”.

ولفتت إلى أنه “قد تحدث اضطرابات في السفر أو إغلاقات للمجال الجوي بشكل مفاجئ ودون إشعار سابق”، مضيفة: “تُذكّر سفارة الولايات المتحدة المواطنين الأمريكيين بأن العراق ما يزال ضمن تحذير السفر من المستوى الرابع القاضي بعدم السفر.

وبحسب البيان، “يُنصح المواطنون الأمريكيون بعدم السفر إلى العراق لأي سبب كان، وإذا كانوا موجودين فيه عليهم المغادرة فورًا”.

وأكدت أن “البعثة الأمريكية في العراق تواصل عملها، رغم تنفيذ إجراءات المغادرة الإلزامية لبعض الموظفين، لمواصلة تقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين في العراق”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد