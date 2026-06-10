السفارة الأمريكية ببغداد: على رعايانا مغادرة العراق فورًا

دعت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، الرعايا الأمريكيين للمغادرة فورا على خلفية تصاعد التوترات مع إيران.

وتفصيلا، حذّرت السفارة الأمريكية لدى العراق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الأمريكيين من السفر إلى العراق، وطالبت رعاياها الموجودين هناك حاليًا بالمغادرة فورًا، وذلك على خلفية التطورات الإقليمية الأخيرة.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان لها، إنه “نظرًا إلى التطورات الإقليمية الأخيرة، ننصح المواطنين الأمريكيين في العراق بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتباه ومتابعة مصادر الأخبار المحلية باستمرار”.

ولفتت إلى أنه “قد تحدث اضطرابات في السفر أو إغلاقات للمجال الجوي بشكل مفاجئ ودون إشعار سابق”، مضيفة: “تُذكّر سفارة الولايات المتحدة المواطنين الأمريكيين بأن العراق ما يزال ضمن تحذير السفر من المستوى الرابع القاضي بعدم السفر.

وبحسب البيان، “يُنصح المواطنون الأمريكيون بعدم السفر إلى العراق لأي سبب كان، وإذا كانوا موجودين فيه عليهم المغادرة فورًا”.

وأكدت أن “البعثة الأمريكية في العراق تواصل عملها، رغم تنفيذ إجراءات المغادرة الإلزامية لبعض الموظفين، لمواصلة تقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين في العراق”.