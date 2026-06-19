خطيب المسجد النبوي: المساجد مستراح الصالحين وملتقى المؤمنين خطيب المسجد الحرام: أعظم الإضاعات إضاعة القلب والوقت بإيثار الدنيا على الآخرة السفير الدوسري يُسلم أوراق اعتماده للرئيس اللبناني الين الياباني يلامس أدنى مستوياته في 4 عقود المرور يضبط 2185 مركبة مخالفة للوقوف في أماكن ذوي الإعاقة وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو وظائف شاغرة بـ شركة كاتريون للتموين وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة تسجيل النشاط باسم سعودي وإدارته من أجنبي من أبرز صور التستر التجاري 65% من حالات ضعف النظر في السعودية وراثية
سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان فهد بن عبدالرحمن الدوسري، اليوم، أوراق اعتماده رسميًا إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة في القصر الرئاسي في بعبدا، بحضور وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي.
ونقل السفير الدوسري، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب لبنان الشقيق بدوام التقدم والازدهار.