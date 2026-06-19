السفير الدوسري يُسلم أوراق اعتماده للرئيس اللبناني

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان فهد بن عبدالرحمن الدوسري، اليوم، أوراق اعتماده رسميًا إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة في القصر الرئاسي في بعبدا، بحضور وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي.

ونقل السفير الدوسري، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب لبنان الشقيق بدوام التقدم والازدهار.