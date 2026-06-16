السلال الخوصية.. تستعيد ذاكرة الأسواق الشعبية برفحاء

تجسد السلال الخوصية المملوءة بالحبوب والدقيق ومختلف المواد التموينية، جانبًا من ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي ارتبطت بالأسواق الشعبية والمتاجر التقليدية قديمًا، حيث تمثل وسيلة رئيسة لحفظ المؤن وعرضها وبيعها، في مشهد يستحضر تفاصيل المعيشة اليومية للأجيال السابقة، ويعكس بساطة الحياة وتكامل عناصرها.

وتشكل أوعية الخوص المصنوعة يدويًا، التي استخدمت لحفظ الدقيق والأرز والحبوب ومشتقاتها، إلى جانب عرض منتجات استهلاكية وأدوات منزلية جزءًا من احتياجات الأسرة اليومية، في صورة توثق جانبًا من أنماط التجارة التقليدية التي سبقت انتشار المتاجر الحديثة.

ويبرز توظيف المواد الطبيعية المحلية في صناعة السلال والأوعية، حيث أسهمت الحرف اليدوية في توفير وسائل عملية لحفظ المواد الغذائية ونقلها، مستفيدة من خامات البيئة وقدرة الحرفيين على تحويلها إلى منتجات متينة ومتعددة الاستخدامات، حافظت على حضورها لعقود طويلة في الأسواق والمنازل.



ويرى مهتمون بالتراث أن هذه النماذج تمثل سجلًا بصريًا يوثق جانبًا مهمًا من تاريخ الحركة التجارية المحلية، ويبرز تطور أساليب البيع والشراء وحفظ المواد الغذائية عبر الزمن، مؤكدين أهمية المحافظة على المقتنيات التراثية وإبرازها للأجيال الجديدة بوصفها شاهدًا على مراحل من البناء الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.

وتسهم الأركان التراثية والمعارض المتخصصة في إعادة تقديم هذه الموروثات بأساليب تفاعلية، تتيح للزوار التعرف على تفاصيل الحياة القديمة، وتعزز الوعي بقيمة الحرف التقليدية ودورها في تلبية احتياجات المجتمع قبل ظهور وسائل التخزين والتعبئة الحديثة.

ويشكل المشهد التراثي نافذة ثقافية تستعيد ذاكرة الأسواق الشعبية، وتبرز ما امتازت به من بساطة وتنظيم واعتماد على المنتجات المحلية، في صورة تعكس عمق الموروث الاجتماعي وتنوع مفردات الحياة اليومية في الماضي.