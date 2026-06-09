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السمنة قد تسبب ضيق التنفس حتى مع سلامة القلب والرئتين

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٩ صباحاً
السمنة قد تسبب ضيق التنفس حتى مع سلامة القلب والرئتين
المواطن - فريق التحرير

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حذّر الدكتور خالد النمر من تأثيرات زيادة الوزن على كفاءة الجهاز التنفسي، موضحًا أن السمنة قد تكون أحد الأسباب الرئيسية للشعور بضيق التنفس، حتى في حال كانت فحوصات القلب والرئتين طبيعية ولا تكشف عن وجود مشكلات عضوية.

وأوضح النمر أن زيادة كتلة الجسم ترفع حاجة الأنسجة إلى استهلاك كميات أكبر من الأكسجين، ما يضاعف الجهد الذي يبذله الجسم لتلبية هذه الاحتياجات. وأضاف أن الوزن الزائد يشكل ضغطًا إضافيًا على عملية التنفس، نتيجة زيادة العبء الميكانيكي على عضلات الصدر والحجاب الحاجز أثناء الشهيق والزفير.

وأشار إلى أن هذا الجهد الإضافي قد يؤدي إلى شعور الشخص بالإرهاق وضيق النفس، خصوصًا مع الحركة أو بذل مجهود بدني، لافتًا إلى أهمية المحافظة على وزن صحي لتقليل الإجهاد الواقع على أجهزة الجسم وتحسين جودة الحياة.

وتأتي هذه التوضيحات ضمن جهود التوعية بأهمية الوقاية من السمنة، التي تعد من العوامل المرتبطة بعدد من المشكلات الصحية، كما تؤثر على كفاءة أداء الجسم ووظائفه الحيوية بشكل عام.

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