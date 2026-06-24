السند يبحث جاهزية أعمال الرئاسة العامة في الحج والعمرة والزيارة

رأس معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اجتماع اللجنة العليا لأعمال الرئاسة العامة في الحج والعمرة والزيارة، لمناقشة خطط الاستعداد المبكر لموسم حج عام 1448هـ.

وأكد معاليه خلال الاجتماع أن الإشادة التي تلقتها الجهات المشاركة في الحج، ومنها الرئاسة العامة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- تُعدّ وسامًا تستلهم منه الرئاسة العامة عملها الإبداعي في مسيرة ومنظومة أعمالها، لا سيما في موسم الحج، وما تقدمه لخدمة ضيوف الرحمن في العمرة والزيارة طوال العام.

وبيّن أن هذا الاجتماع يأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة بأهمية الاستعداد المبكر لموسم حج عام 1448هـ، لتحقيق التطلعات في كل ما يخدم حجاج بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين الشريفين، مشددًا على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لخدمة ضيوف الرحمن، بتميُّز ومهنية وإبداع.