السويد يحصد أول ثلاث نقاط على حساب تونس في كأس العالم

حقق المنتخب السويدي أول ثلاث نقاط له في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على منتخب تونس بنتيجة (5 – 1) في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وافتتح المنتخب السويدي التسجيل مبكرًا عن طريق اللاعب ياسين عياري عند الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف اللاعب إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 30، وقلص المنتخب التونسي الفارق عبر اللاعب عمر الرقيق عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم السويد بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السويدي تفوقه الهجومي، وسجل اللاعب جيوكيرس الهدف الثالث في الدقيقة 59، وأضاف المنتخب السويدي الهدف الرابع عند الدقيقة 84 عن طريق لاعبه سفانبرج، قبل أن يختتم اللاعب ياسين عياري الخماسية بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 6+90.

وبهذا الانتصار، يحصد المنتخب السويدي ثلاث نقاط مهمة في مستهل مشواره بالمجموعة التي تضم أيضًا منتخبي هولندا واليابان، وبقي المنتخب التونسي دون نقاط بانتظار مبارياته المقبلة في البطولة.