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السيسي يستقبل فيصل بن فرحان ووزراء خارجية المجموعة الرباعية

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٥ مساءً
السيسي يستقبل فيصل بن فرحان ووزراء خارجية المجموعة الرباعية
المواطن - واس

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استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في القاهرة اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزراء خارجية المجموعة الرباعية معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ومعالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.
ورحّب الرئيس السيسي خلال الاستقبال بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية المجموعة الرباعية في القاهرة، مؤكدًا أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية هذه الدول بصفتها ركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، وثمّن فخامته التنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وإنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين.
وأعرب سمو وزير الخارجية ووزراء خارجية المجموعة عن شكرهم وتقديرهم لفخامته على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وتسهيل انعقاد الاجتماع الرابع، مؤكدين الموقف الثابت لدول المجموعة بالانخراط الإيجابي والبنّاء في جهود دعم السلام والاستقرار إقليميًّا ودوليًّا، مشيدين بالمباحثات البنّاءة التي تضمنها اجتماعهم الرابع في القاهرة.

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