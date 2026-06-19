السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى تجاري بحي الروضة في جازان

نجحت فرق الدفاع المدني في منطقة جازان في السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى تجاري بحي الروضة.

وبحسب ما ذكر الدفاع المدني بمنصة إكس، تمت عملية الإخماد بنجاح دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية ولله الحمد.