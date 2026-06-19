جامعة دار الحكمة تنظم معرض كلية الهندسة والحاسبات والتصاميم Visionary 2026 السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى تجاري بحي الروضة في جازان سامي الجابر: السعودية أصبحت من أكثر المنتخبات حضورًا في نهائيات كأس العالم القوات البحرية تُعوّم سفينة جلالة الملك المدينة السعودية تتقدم إلى المرتبة التاسعة في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخصَيْن لترويجهما 170 كيلو قات القبض على مواطن في الجوف لترويجه الحشيش والإمفيتامين ترامب: لن تحصل إيران على أي مال ولا حتى 10 سنتات ضبط مواطن رعى 29 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز سر تلقيب قرية فدك بمدينة الأسوار والقلاع
نجحت فرق الدفاع المدني في منطقة جازان في السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى تجاري بحي الروضة.
وبحسب ما ذكر الدفاع المدني بمنصة إكس، تمت عملية الإخماد بنجاح دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية ولله الحمد.