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السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى تجاري بحي الروضة في جازان

الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤١ مساءً
السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى تجاري بحي الروضة في جازان
المواطن - فريق التحرير

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نجحت فرق الدفاع المدني في منطقة جازان في السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى تجاري بحي الروضة.

وبحسب ما ذكر الدفاع المدني بمنصة إكس، تمت عملية الإخماد بنجاح دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية ولله الحمد.

 

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