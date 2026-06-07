الشؤون الإسلامية بالشرقية تختتم أعمال الحج في المنافذ الحدودية الخمسة بالمنطقة

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، أعمال موسم حج 1447هـ في المنافذ الحدودية الخمسة بالمنطقة، وذلك بعد تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج الدعوية والإرشادية والتوعوية لخدمة ضيوف الرحمن القادمين والمغادرين عبر منافذ المنطقة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وشهد الموسم توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين، إضافة إلى توزيع (16,318) نسخة، منها (6,274) نسخة من المصحف الجوامعي و(10,044) نسخة من المصحف العادي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتوديع الحجاج بهدية مباركة تعكس عناية المملكة بكتاب الله الكريم وخدمة ضيوف الرحمن.

كما قدم الفرع العديد من الخدمات الدعوية والتوعوية للحجاج، والتي شملت توزيع (9,903) مطبوعات دعوية، و (5,032) بطاقة للمكتبة الإلكترونية، وتقديم (1,160) كلمة دعوية، والإجابة عن (2,649) سؤالًا واستفسارًا شرعيًا، إضافة إلى توزيع (6,787) هدية ترحيبية لضيوف الرحمن.

وتضمنت أعمال الفرع بالمنافذ الحدودية تقديم البرامج الإرشادية والتوعوية، وتفعيل الوسائل التقنية الحديثة في التوعية، إلى جانب تسخير الإمكانات البشرية والميدانية لخدمة الحجاج وتوعيتهم وإرشادهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة الأعمال التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم الحج، بما يعكس حرص المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والعناية بهم في مختلف مراحل رحلتهم الإيمانية، تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة الإسلام والمسلمين والحجاج والمعتمرين.