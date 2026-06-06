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في (19) موقعًا

الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تنفذ برامج التوعية والخدمات الميدانية للمعتمرين والزوار

السبت ٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٩ مساءً
الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تنفذ برامج التوعية والخدمات الميدانية للمعتمرين والزوار
المواطن- فريق التحرير

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بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ برامج التوعية والخدمات الميدانية المخصصة للمعتمرين والزوار في 19 موقعًا بالمدينة المنورة، وذلك ضمن منظومة من البرامج الدعوية والإرشادية الهادفة إلى إثراء تجربة قاصدي المسجد النبوي والمعالم الإسلامية وتعزيز وعيهم الشرعي.

وشملت المواقع المستهدفة ميقات ذي الحليفة، ومسجد قباء، ومسجد القبلتين، ومسجد الشهداء، ومسجد الخندق، ومسجد الغمامة، ومسجد سيدنا علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، ومركز الخدمة الشاملة بالساحات المحيطة بالمسجد النبوي، إضافة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى التي تشهد كثافة في حركة المعتمرين والزوار.

وتتضمن الخدمات المقدمة الإجابة عن استفسارات المعتمرين والزوار، وتقديم التوجيه الشرعي، وتوزيع المطبوعات والمواد التوعوية، والتعريف بالأحكام الشرعية المتعلقة بالزيارة وآدابها، إلى جانب نشر الرسائل الإرشادية والتوعوية بعدة لغات عالمية بما يراعي تنوع جنسيات الزوار والمعتمرين.
وسخّر الفرع كوادر دعوية مؤهلة ومترجمين بعدد من اللغات العالمية لتقديم الخدمات الميدانية المباشرة وتمكين المستفيدين من الحصول على المعلومة الشرعية الموثوقة بكل يسر، بما يعزز وعيهم الشرعي ويثري تجربتهم الإيمانية.

وتأتي هذه البرامج والخدمات ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرامية إلى تكثيف العمل الدعوي والتوعوي وتسخير الإمكانات لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين خلال موسم العمرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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