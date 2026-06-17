الشؤون الإسلامية تعزز خدماتها للمعتمرين في مسجد الحل بالجعرانة ضمن خطة موسم العمرة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تنفيذ برامجها الدعوية والإرشادية بمسجد الحل بالجعرانة شرق مكة المكرمة، ضمن خطتها التشغيلية لموسم العمرة لعام 1448هـ؛ بهدف توعية المعتمرين بأحكام المناسك وتعزيز الخدمات الدعوية المقدمة لهم وفق هدي الكتاب والسنة.

وتشمل البرامج تقديم خدمات الإرشاد الشرعي والرد على استفسارات المعتمرين المتعلقة بأحكام العمرة من خلال كبائن التوعية الإسلامية، بمشاركة الدعاة الرسميين للوزارة ومترجمين بعدة لغات عالمية؛ بما يضمن إيصال الرسائل التوعوية لمختلف الجنسيات وتمكينهم من أداء مناسكهم على الوجه الصحيح.

وتتضمن البرامج توزيع المطبوعات الدعوية والإرشادية بعدة لغات، إلى جانب بث الرسائل التوعوية عبر الشاشات الإلكترونية داخل المسجد، في إطار توظيف التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن وتعزيز الوعي الشرعي لديهم.

وتهدف هذه البرامج إلى تيسير رحلة المعتمرين، وتوعيتهم بأحكام النسك، والحث على السكينة والطمأنينة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وإبراز سماحة الإسلام ويسره، بما يعكس رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بقاصدي الحرمين الشريفين.