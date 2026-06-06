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الشؤون الإسلامية تكثف جهودها التوعوية لخدمة المعتمرين بمسجد التنعيم

السبت ٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٠ مساءً
الشؤون الإسلامية تكثف جهودها التوعوية لخدمة المعتمرين بمسجد التنعيم
المواطن- فريق التحرير

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كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، برامجها التوعوية والإرشادية في مسجد السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالتنعيم في مكة المكرمة، تزامنًا مع بدء توافد المعتمرين بعد موسم الحج، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وتعزيز الوعي الشرعي.

وتقدم الوزارة خدماتها التوعوية عبر كبائن ميدانية يعمل فيها دعاة ومترجمون على مدى الساعة، للإجابة عن استفسارات المعتمرين وتعليمهم أحكام العمرة وتوعيتهم بكيفية أدائها وفق هدي الكتاب والسنة، بما يسهم في تيسير أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.

وتشمل الخدمات توظيف التقنيات الحديثة من خلال الشاشات الإلكترونية داخل المسجد لبث الرسائل التوعوية بأكثر من عشر لغات عالمية، إضافة إلى خدمات المكتبة الإلكترونية التي تتيح للمعتمرين تحميل الكتب والمطويات الشرعية عبر رموز “QR” باستخدام الهواتف الذكية، إلى جانب توزيع المطبوعات الدعوية بعدة لغات.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لرسالة وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة المعتمرين والزوار، ونشر الوعي الشرعي، وتيسير أداء المناسك، وإبراز الصورة المشرقة لما تقدمه المملكة من عناية واهتمام بضيوف الرحمن، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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