الشؤون الإسلامية تنفّذ مبادرة سعيًا مشكورًا لتوديع ضيوف الرحمن بمحطة قطار الحرمين

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها في منطقة مكة المكرمة، عبر وحدة الفعاليات والمبادرات، يوم السبت 13 من ذي الحجة 1447هـ، مبادرة “سعيًا مشكورًا” في محطة قطار الحرمين السريع بمكة المكرمة؛ لتوديع ضيوف الرحمن بعد إتمامهم مناسك الحج.
وشملت المبادرة توديع الحجاج المغادرين بالورد وتوزيع الهدايا التذكارية، في أجواءٍ اتسمت بالمحبة والتقدير، تعبيرًا عن العناية بضيوف الرحمن وإثراءً لتجربتهم الإيمانية.
وتأتي ضمن جهود الفرع في تنفيذ المبادرات النوعية التي تعزز قيم الترحيب، وتجسد ما توليه المملكة من اهتمامٍ ورعايةٍ لضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى مغادرتهم.