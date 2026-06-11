الشؤون الإسلامية تواصل توزيع أكثر من 4 آلاف نسخة من هدية الملك سلمان على الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة 

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها في منطقة مكة المكرمة، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي، ضمن جهودها المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن في ختام موسم حج 1447هـ.

وبلغ إجمالي ما تم توزيعه منذ بدء مغادرة الحجاج خلال الفترة من 16 إلى 23 ذي الحجة 1447هـ نحو (4,477) نسخة من المصحف الشريف، شملت إصدارات متنوعة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بأحجام مختلفة تلبي احتياجات الحجاج المستفيدين من الهدية.

وتُنفذ أعمال التوزيع عبر فرق ميدانية تعمل وفق خطة تنظيمية تضمن إيصال الهدية إلى الحجاج قبل مغادرتهم إلى بلدانهم، بما يعكس ما توليه المملكة من عناية واهتمام بضيوف الرحمن حتى آخر مراحل رحلتهم الإيمانية.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للعناية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- بكتاب الله الكريم، وحرصها على توديع الحجاج بهدية مباركة تعينهم على الارتباط بكتاب الله تعالى وتدبر معانيه، وتجسد رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بضيوف الرحمن.