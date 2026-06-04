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الشؤون الإسلامية توزع (150) ألف نسخة من هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر مطار جدة الدولي

الجمعة ٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
الشؤون الإسلامية توزع (150) ألف نسخة من هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر مطار جدة الدولي
المواطن - فريق التحرير

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها في منطقة مكة المكرمة عبر مكتب أعمالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر المطار، وذلك ضمن أعمالها الميدانية في ختام موسم حج 1447هـ.
وبلغت أعداد النسخ الموزعة منذ بدء مغادرتهم حتى اليوم 18 ذي الحجة 1447هـ، (153,760) نسخة من المصحف الشريف، شملت إصدارات متنوعة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وبأحجام مختلفة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن.
وتضمنت الهدية ترجمات لمعاني القرآن الكريم بعدة لغات، بما يسهم في إيصال رسالة القرآن الكريم إلى مختلف الجنسيات والثقافات، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم.
وتأتي هذه المبادرة ضمن البرامج والخدمات التي تنفذها الوزارة خلال موسم الحج؛ بهدف إثراء تجربة الحجاج وتعزيز استفادتهم.

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