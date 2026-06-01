الشفا.. مصيف الجبال وموسم الفاكهة والطبيعة

تستقطب منطقة الشفا بمحافظة الطائف كل عام أعداد كبيرة من المصطافين والزوار خلال موسم الصيف، بفضل أجوائها المعتدلة وطبيعتها الجبلية الساحرة التي جعلتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، حيث تتناغم المرتفعات الشاهقة مع الغابات الطبيعية والوديان العميقة والمزارع المنتشرة على سفوح الجبال.

وتشتهر الشفا بإنتاج أنواع عدة من الفواكه الموسمية التي ارتبطت باسم الطائف، وفي مقدمتها المشمش والخوخ والبرقوق “البخارى” والرمان والتين والعنب، حيث تتزين المزارع بثمارها الناضجة خلال فصل الصيف، لتشكل عنصر جذب للزوار الراغبين في التعرف على المنتجات الزراعية المحلية والاستمتاع بتجربة قطف الفاكهة الطازجة من المزارع الجبلية.

وأوضح المرشد السياحي محمد الثقفي أن الشفا تتميز بموقعها الجغرافي الفريد على قمم جبال السروات، إذ تشرف على مناظر بانورامية واسعة تمتد نحو السهول والأودية، فيما أسهم طريق عقبة المحمدية في تعزيز الحركة السياحية بالمركز، وربط المواقع الجبلية بالمناطق المجاورة من تهامة ومكة المكرمة وجدة، مما أتاح للزوار الوصول إلى العديد من المواقع الطبيعية والاستمتاع بالمشاهد الخلابة على امتداد الطريق.

وبين الثقفي أن منطقة الشفا تتمتع بالعديد من المتنزهات والمواقع الترفيهية التي يقصدها الأهالي والزوار، إلى جانب المقاهي والمنتجعات والمرافق السياحية التي أسهمت في تنويع الخيارات الترفيهية، وجعلت من الشفا وجهة مناسبة للعائلات ومحبي الرحلات الجبلية والاستكشاف، مشيرًا إلى أن الشفا تزخر بتنوع بيئي وحياة فطرية مميزة، حيث تعيش في جبالها وأوديتها أنواع مختلفة من الطيور والكائنات البرية التي وجدت في بيئتها الطبيعية موطنًا مناسبًا، مما يعزز قيمتها البيئية والسياحية في آنٍ واحد.