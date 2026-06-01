Icon

الدفاع المدني في حج 1448هـ.. طوق السلامة وقلادة الطمأنينة في دروب ضيوف الرحمن Icon #يهمك_تعرف | طريقة التحقق من أهلية الاستحقاق لصرف منفعة ساند Icon تراجع أسعار الذهب اليوم بنحو 2% Icon الشؤون الإسلامية تنفّذ مبادرة سعيًا مشكورًا لتوديع ضيوف الرحمن بمحطة قطار الحرمين Icon الشفا.. مصيف الجبال وموسم الفاكهة والطبيعة Icon القبض على مواطنين بالشرقية لترويجهما الإمفيتامين وأقراصًا ممنوعة Icon المسجد النبوي يجسد إرثًا معماريًا إسلاميًا يمتد عبر العصور Icon أسعار النفط تقفز بأكثر من 7% Icon ضيوف برنامج خادم الحرمين يثمنون جهود السعودية في خدمة القرآن الكريم Icon هندسة الحشود.. وثائقي جديد يرصد التجربة السعودية في إدارة أكبر تجمع بشري في العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الشفا.. مصيف الجبال وموسم الفاكهة والطبيعة

الإثنين ١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٠ مساءً
الشفا.. مصيف الجبال وموسم الفاكهة والطبيعة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تستقطب منطقة الشفا بمحافظة الطائف كل عام أعداد كبيرة من المصطافين والزوار خلال موسم الصيف، بفضل أجوائها المعتدلة وطبيعتها الجبلية الساحرة التي جعلتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، حيث تتناغم المرتفعات الشاهقة مع الغابات الطبيعية والوديان العميقة والمزارع المنتشرة على سفوح الجبال.

وتشتهر الشفا بإنتاج أنواع عدة من الفواكه الموسمية التي ارتبطت باسم الطائف، وفي مقدمتها المشمش والخوخ والبرقوق “البخارى” والرمان والتين والعنب، حيث تتزين المزارع بثمارها الناضجة خلال فصل الصيف، لتشكل عنصر جذب للزوار الراغبين في التعرف على المنتجات الزراعية المحلية والاستمتاع بتجربة قطف الفاكهة الطازجة من المزارع الجبلية.

وأوضح المرشد السياحي محمد الثقفي أن الشفا تتميز بموقعها الجغرافي الفريد على قمم جبال السروات، إذ تشرف على مناظر بانورامية واسعة تمتد نحو السهول والأودية، فيما أسهم طريق عقبة المحمدية في تعزيز الحركة السياحية بالمركز، وربط المواقع الجبلية بالمناطق المجاورة من تهامة ومكة المكرمة وجدة، مما أتاح للزوار الوصول إلى العديد من المواقع الطبيعية والاستمتاع بالمشاهد الخلابة على امتداد الطريق.

وبين الثقفي أن منطقة الشفا تتمتع بالعديد من المتنزهات والمواقع الترفيهية التي يقصدها الأهالي والزوار، إلى جانب المقاهي والمنتجعات والمرافق السياحية التي أسهمت في تنويع الخيارات الترفيهية، وجعلت من الشفا وجهة مناسبة للعائلات ومحبي الرحلات الجبلية والاستكشاف، مشيرًا إلى أن الشفا تزخر بتنوع بيئي وحياة فطرية مميزة، حيث تعيش في جبالها وأوديتها أنواع مختلفة من الطيور والكائنات البرية التي وجدت في بيئتها الطبيعية موطنًا مناسبًا، مما يعزز قيمتها البيئية والسياحية في آنٍ واحد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد