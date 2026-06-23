الشمام المحلي يغذي أسواق السعودية بأجود الأصناف بإنتاج يتجاوز 70.5 ألف طن

تشهد المزارع في المملكة إنتاجًا وفيرًا من فاكهة الشمام المحلي بأصنافه المتنوعة، التي تغذي الأسواق تزامنًا مع موسم إنتاجه خلال فصل الصيف، إذ يتجاوز الإنتاج السنوي في المملكة (70.5) ألف طن.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن حملة “حلوة بموسمها” التي أطلقتها بهدف التوعية بالفاكهة الموسمية المتنوعة، ورفع كفاءة منظومة تسويق الإنتاج الوطني في مواسم وفرته، أن استخدام التقنيات الحديثة في زراعة وإنتاج الشمام ساهم بشكلٍ مباشر في رفع كفاءة الإنتاج وجودته، مما انعكس إيجابًا على زيادة عوائد المزارعين والمنتجين المحليين، محققًا أثرًا اقتصاديًّا ملموسًا، إلى جانب توفير منتجات نوعية عالية الجودة تعزز استدامة الأمن الغذائي في المملكة.

وأكدت الوزارة أن زراعة الشمام تتركز في مناطق: (القصيم، المدينة المنورة، حائل، نجران، الجوف، المنطقة الشرقية، وتبوك)، موضحةً أن أبرز الأصناف التي تجود بها المزارع السعودية تشمل: (شمام الكناري، والمنجاوي الهجين، والداليا الهجين، والعسلي، والجولدن بيل)، وغيرها من الأصناف المتميزة التي تعزز وفرة المحصول وتنوعه في السوق المحلية.

وتحرص “البيئة” على تمكين المزارعين من خلال تقديم حزمة من الدعم والخدمات تشمل: الإرشاد والتوجيه الفني، والتسهيلات التمويلية، والتوسع في تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وجودته، وتعمل الوزارة على تعزيز سلاسل الإمداد والتسويق عبر تنظيم البرامج الموسمية والمعارض المحلية، لضمان سرعة وسهولة وصول المنتجات الوطنية إلى المستهلكين.

يُشار إلى أن حملة “حلوة بموسمها” تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتعزيز استهلاك المنتجات الوطنية، ورفع معايير جودتها وسلامتها، والتوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية؛ فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية الاستثمارية.