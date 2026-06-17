الشورى يطالب بتقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق وتطوير آليات رقابية فاعلة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثامنة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.

فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا طالب فيه الهيئة العامة للطرق بتقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق، وتطوير آليات رقابية فاعلة؛ لضمان الامتثال للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

تقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق للعام المالي 1446 – 1447هـ.

وطالب المجلس في قراره الهيئة العامة للطرق بزيادة عدد محطات وزن الشاحنات، واستخدام التقنيات الحديثة لوزن الشاحنات ورصد الأحمال؛ للحد من تجاوزات الأوزان، وحماية شبكة الطرق ورفع كفاءة استدامتها.

وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة العامة للطرق تطوير مشاريع تشجير مستدامة على امتداد الطرق في المملكة.

في السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه المركز الوطني لسلامة النقل بتوسيع نطاق أعماله بتفعيل مهامه في قطاعي النقل السككي والبحري؛ بما يحقق مستهدفاته في تعزيز سلامة جميع أنماط النقل.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1446 – 1447هـ.

وطالب المجلس في قراره المركز بتطوير مستهدفاته الإستراتيجية؛ بما يعزز رفع مستويات سلامة النقل في المملكة، وفق المؤشرات العالمية ذات الصلة.

وأكد المجلس في قراره أن على المركز متابعة نتائج تنفيذ توصيات السلامة الصادرة عنه، وقياس أثرها في تحسين مستويات السلامة والحد من الحوادث.

وأكد المجلس في ذات القرار أن على المركز الوطني لسلامة النقل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التحقيق وتحليل حوادث النقل؛ بما يعزز جودة التحقيقات، ويدعم الوقاية من الحوادث وتكرارها.

وأصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1446 – 1447هـ, طالب فيه الهيئة بـتطوير إطار تنظيمي ورقابي استباقي يحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل، ويحفّز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل؛ لمعالجة تركز السيولة وضعف عمق التداول خارج الأسهم القيادية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية, التي تلاها عضو المجلس معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية.

وطالب المجلس في قراره هيئة السوق المالية بتطوير آليات عمل استباقية لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي؛ بما ينسجم مع استيعاب التدفقات للسوق المالية، ويعزز الأدوات الرقابية اللازمة من أجل رصد تركز الملكيات والسيولة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التوسع في إنشاء صناديق التعويض المرتبطة بمخالفات السوق المحددة، وتنظيم آليات حصر المتضررين، وصرف التعويضات بكفاءة وشفافية.

وأكد المجلس في ذات القرار أن على هيئة السوق المالية إجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج، وقياس أثرها على حماية المستثمرين وكفاءة السوق المالية؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

وفي سياق ذي صلة أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1446 – 1447هـ, طالب فيه المركز بتطوير أدوات لقياس نضج القطاعات وجاهزيتها، وربطها بقــرارات الطرح والدعم؛ بما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع التخصيص.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وطالب المجلس في قراره المركز الوطني للتخصيص بتطوير إطار ومؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص على المنشآت والأفراد؛ بما يسهم في تحسين جودة التقييم، وتعظيم الأثر التنموي لمشاريع التخصيص.

وأكد المجلس في قراره أن على المركز وضع إطار وطني للمواءمة بين مشاريع التخصيص والمشاريع المماثلة خارج المنظومة؛ بما يحد من الازدواجية، ويرفع كفاءة الاستثمار.

جدول أعمال مجلس الشورى

وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس قرارًا طالب فيه المركز الوطني للمناهج بالإسراع في اعتماد خطته الإستراتيجية، واستكمال منظومته التشريعية والتنظيمية؛ بما يمكّنه من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق مستهدفاته بكفاءة وفاعلية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للمناهج للعام المالي 1446 – 1447هـ.

وطالب المجلس في قراره المركز بـتطوير نموذج عمل يعزز توظيف التقنية في الأعمال الإدارية والتشغيلية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في الجامعات عبر نماذج عمل مرنة؛ بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالكوادر البشرية.

وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1446 – 1447هـ, دعا فيه وزارة الشؤون الإسلاميَّة والدعوة والإرشاد باعتماد منهجية شاملة لمؤشرات الأداء تتضمَّن قياس رضا المستفيدين عن خدماتها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عاصم مدخلي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تفعيل المشاريع التي لها أرصدة أوقاف والواقعة ضمن اختصاص وبرامج الهيئة العامة للأوقاف.

وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة بالتوسع في إيفاد الأئمة في شهر رمضان لمختلف القارَّات؛ لنشر قيم الوسطية والاعتدال، مع تأهيلهم بالمهارات اللاَّزمة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بـتوظيف التقنيات الحديثة لنشر الإرشادات لمنسوبي المساجد، وقياس أثرها في رفع الوعي وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات.

وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي 1446 – 1447هـ, طالب فيه الهيئة العامة للأمن الغذائي بـوضع آلية ملزمة تحدد الحد الأدنى لمخزون كل سلعة غذائية إستراتيجية، مع تطبيق إجراءات رقابية رقمية متكاملة؛ لضمان الالتزام بهذا الحد.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بـمراجعة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في المملكة، وتحديثها؛ للربط بين سلاسل الإمداد في قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني.

وطالب المجلس في قراره الهيئة باعتماد آليات لزراعة نسب محددة من المحاصيل الإستراتيجية بشكل دوري، مع ربطها بإدارة المخزون الإستراتيجي.

وضمن تقارير الأداء المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, ناقش المجلس التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1446 – 1447هـ, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم مجلس شؤون الأسرة بتعزيز جهود التوعية الأسرية بمفاهيم الصحة النفسية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد الأسرة والمجتمع.

بدوره طالب معالي عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي بدعم وتمكين مجلس شؤون الأسرة من الموارد والإمكانات اللازمة، بما يعزز قدرته على استشراف التحديات الأسرية والاجتماعية وتطوير السياسات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسرة السعودية وتماسكها.

من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي مجلس شؤون الأسرة بإعداد قاعدة معلومات شاملة تغطي الأسر في القرى والهجر والمناطق البعيدة، وتعزيز التكامل مع القطاع غير الربحي لتمكينه من رصد فجوات الوصول ورفع كفاءة موارده، إلى جانب قياس الأثر الفعلي للحملات الإلكترونية، وتطوير الموقع الإلكتروني للمجلس بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات.

وفي مداخلة لها على التقرير طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة غادة الهذلي مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة تصميم حزم متكاملة من الخدمات المخصصة لكبار السن تُطرح كفرص تطوعية بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى ناصر الدغيثر مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بدعم التوسع في تطبيق الضوابط الرقابية الصارمة على التطبيقات والألعاب الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز حماية الأطفال والناشئة، وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأسرة.

وفي مداخلة له على التقرير دعا عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل مجلس شؤون الأسرة إلى إنشاء مرصد وطني موحّد لبيانات الأسرة يدعم اتخاذ القرار، ويعزز حوكمة الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تبني منهجيات لقياس أثر المبادرات وربطها بمؤشرات أداء واضحة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1446 – 1447هـ, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني, حيث طالب عضو مجلس الشورى خالد السيف الهيئة العامة للطيران المدني بإعداد خطة زمنية واضحة ومحددة لتطوير المطارات الإقليمية، ترتبط بمستهدفات التنمية السياحية والاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية ودعم التنمية المتوازنة بين المناطق.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى اللواء الطيار الركن علي العسيري الهيئة العامة للطيران المدني بإعادة دراسة لائحة حقوق المسافرين وتحديثها، خاصة المتعلقة بالرحلات الملغاة من قبل الناقل بما يضمن معالجة الحالات كافة المتعلقة بالتعويضات للعميل.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

في السياق نفسه ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1446 – 1447هـ, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني, إذ دعا عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي الهيئة العامة للنقل إلى دراسة تطوير آليات تنظيمية تسهم في الحد من ظاهرة بيع وتأجير حسابات تطبيقات التوصيل، مع تعزيز إجراءات التحقق من هويات مستخدمي هذه الحسابات، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين بما يضمن رفع مستوى الامتثال وحماية المستفيدين.

بدوره أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عطية العطوي في مداخلة له على التقرير أهمية أن تعمل الهيئة العامة للنقل على توطين وظائف قطاع النقل العام بمختلف الوسائل المستخدمة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1446 – 1447هـ, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار, حيث دعا عضو مجلس الشورى معالي الدكتور هاني أبوراس الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى العمل على بناء الإطار الوطني للهوية العقارية في المملكة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1446 – 1447هـ, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة, حيث أكد عضو مجلس الشورى زياد العطية حاجة الوزارة لمعالجة التحديات الحيوية في القطاع الزراعي إلى الانتقال من مفهوم إدارة القطاع إلى مفهوم قيادة المنظومة الزراعية، وصولًا إلى تحقيق المستهدفات الوطنية في القطاع الزراعي واستدامته.

من جهته طالب عضو الشورى الدكتور مجدي السلمي وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على برنامج وطني يهتم بالعيون، ويعزز استدامتها ويحولها إلى مناطق جذب بيئي.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

في السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1446 – 1447هـ, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية, حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ابتسام الجبير المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بـتعزيز الوعي المجتمعي وتوظيف التقنيات الحديثة في مراقبة الحياة الفطرية وحمايتها مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بما يحفظ الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.