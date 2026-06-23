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الشيوخ الأمريكي يوافق لأول مرة على قرار للحد من العمل العسكري ضد إيران

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
الشيوخ الأمريكي يوافق لأول مرة على قرار للحد من العمل العسكري ضد إيران
المواطن- فريق التحرير

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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى على قرار بشأن صلاحيات الحرب فى مسعى يستهدف منع العمل العسكري الأمريكي ضد إيران.

جاء ذلك في الوقت الذي يراقب فيه المشرعون بحذر جهود الرئيس دونالد ترامب لحل الصراع الذي شنته الإدارة بمفردها وتحتاج الآن إلى الكونجرس لتمويله.

قرار للحد من العمل العسكري ضد إيران

وكانت هذه هي المرة العاشرة التي يحاول فيها مجلس الشيوخ وقف الحرب، وكانت النتيجة، بعد التصويت بأغلبية 50 صوتا مقابل 48، بمثابة تحول مذهل عن الجهود السابقة.

وفي حين أن القرار رمزي إلى حد كبير، ولا يحمل قوة قانونية ملزمة، فإنه يعكس المخاوف المتزايدة لدى عدد من المشرعين الجمهوريين في كل من مجلسي النواب والشيوخ بشأن الحرب والاتفاق الذي أبرمه ترامب مع إيران لإنهائها.

ووافق مجلس النواب، على القرار في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

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