الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٥ مساءً
الصحة العالمية تخفض عدد حالات إيبولا المشتبه بها إلى 116
المواطن- فريق التحرير

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 321 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية، إضافة إلى ⁠116 حالة مشتبه بها، مما يشير إلى انخفاض كبير في عدد الحالات المشتبه بها بعد استبعاد المئات عقب إجراء الفحوصات.

وأفادت المنظمة اليوم، بأن 48 شخصًا لقوا حتفهم وتعافى ستة أشخاص في الكونجو، وكانت السلطات في الكونجو أعلنت لأول مرة عن أرقام الحالات ​الجديدة أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير إن أوغندا سُجلت تسع إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس.

