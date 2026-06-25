الصحة: تعليق رخصة مزاولة ممارس صحي بعد مخالفته لتعليمات استخدام «الإكسوزوم» البيان المشترك لاجتماع مجلس التعاون والولايات المتحدة يؤكد على إنهاء العمليات العدائية بالمنطقة وفتح مضق هرمز تعليق السفر والدخول للقادمين من ثلاث دول أفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة “إيبولا” إصابة 17 شخصًا في حادث دهس لحشد من مشجعي المكسيك بكأس العالم قاضية أمريكية تأمر بوقف أمر ترامب بوضع قائمة فيدرالية للناخبين النقش على الفخار في القصيم.. إرثٌ حرفي يجسد هوية المكان فيصل بن فرحان يستعرض علاقات التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر فرنسا تدعو لتوخي الحذر مع استمرار موجة الحر القاتلة في أوروبا “هيئة الطرق” تدعو الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة خلال إجازة الصيف حلبة كورنيش جدة تستضيف للمرة الأولى افتتاح موسم فورمولا إي 2026/2027
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تعليق رخصة مزاولة ممارس صحي بعد مخالفته لاعتماد وتعليمات استخدام منتج «الإكسوزوم».
وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها في منصة إكس، أن المخالفات شملت أيضا الترويج لمأمونيته وفاعليته بالاستناد إلى تجارب شخصية، بالمخالفة للضوابط المهنية.
تعليق رخصة مزاولة ممارس صحي بعد مخالفته لاعتماد وتعليمات استخدام منتج «الإكسوزوم»، والترويج لمأمونيته وفاعليته بالاستناد إلى تجارب شخصية، بالمخالفة للضوابط المهنية. pic.twitter.com/qpTS5fZu5t
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 25, 2026