الصحة: تعليق رخصة مزاولة ممارس صحي بعد مخالفته لتعليمات استخدام «الإكسوزوم»

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تعليق رخصة مزاولة ممارس صحي بعد مخالفته لاعتماد وتعليمات استخدام منتج «الإكسوزوم».

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها في منصة إكس، أن المخالفات شملت أيضا الترويج لمأمونيته وفاعليته بالاستناد إلى تجارب شخصية، بالمخالفة للضوابط المهنية.