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تعيد النشاط وتخفف الإجهاد

الصحة توضح مزايا الراحة القصيرة أثناء العمل

الأربعاء ١٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٤ مساءً
الصحة توضح مزايا الراحة القصيرة أثناء العمل
المواطن- فريق التحرير

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كشفت وزارة الصحة، عن تفاصيل مزايا الراحة القصيرة أثناء العمل وذلك لتعزيز النشاط والحيوية خلال ساعات الدوام.

مزايا الراحة القصيرة أثناء العمل

وأضافت الوزارة، عبر حسابها “عش بصحة” بمنصة إكس، أن أخذ استراحة قصيرة لمدة خمس دقائق كل ساعة، يؤدي إلى الرجوع إلى العمل بتركيز أعلى وطاقة أفضل تنعكس على جودة العمل.

وأوضحت وزارة الصحة، أن هذه الراحة تعيد النشاط وتخفف الإجهاد بينما العمل المتواصل يقلل الإنتاجية مع الوقت.

 

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