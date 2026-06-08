الصحة: رصد حالات استدعت العناية المركزة بسبب “نظام الطيبات”

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن رصد حالات استدعت العناية المركزة بعد التوقف عن الأنسولين اعتمادا على أنظمة غذائية غير مثبتة.
وأكدت وزارة الصحة، أنه لا توجد أدلة علمية كافية تدعم استخدام “نظام الطيبات” بديلا عن العلاجات الموصوفة للأمراض المزمنة.
وحذرت الصحة، من الانسياق وراء الادعاءات العلاجية المتداولة بشأن “نظام الطيبات” عبر منصات التواصل الاجتماعي
وأشارت وزارة الصحة، إلى أن إيقاف أدوية السكري أو خفض جرعاتها دون استشارة طبية قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة
ودعت الوزارة، مرضى الأمراض المزمنة إلى عدم تعديل العلاج أو إيقافه إلا بإشراف الطبيب المختص واستقاء المعلومات الصحية من المصادر الرسمية والموثوقة.