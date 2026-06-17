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الصحة: لا أدلة علمية تثبت علاقة الإكسوزوم والإصابة بالسرطان

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٧ مساءً
الصحة: لا أدلة علمية تثبت علاقة الإكسوزوم والإصابة بالسرطان
المواطن - فريق التحرير

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نفت وزارة الصحة، وجود أي أدلة علمية تثبت علاقة مباشرة بين الإكسوزوم والإصابة بالسرطان، كما أن سلامة وفاعلية الحقن التجميلي بالإكسوزوم ما زالت قيد الدراسة والتقييم.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة (إكس)، أنه فيما يتعلق بالوضع التنظيمي لا توجد منتجات إكسوزوم مرخصة للحقن التجميلي، والمنتجات المدرجة حاليًا مخصصة للاستخدام الخارجي (الموضعي) فقط.

علاقة الإكسوزوم والإصابة بالسرطان

وبشأن الفرق بين الاستخدام، أكدت الوزارة أن الاستخدام المعتمد: تطبيق المنتج على الجلد وفق الترخيص أما الاستخدام غير المعتمد: حقن المنتج داخل الجسم دون ترخيص أو موافقة تنظيمية.

وأضافت، أنه بشأن من سبق له تلقي حقن الإكسوزوم، فإن تلقي الحقنة لا يعني بالضرورة حدوث مضاعفات وعليه أن يراجع الطبيب عند ظهور أعراض جانبية غير مرغوبة والإبلاغ عبر الرقم 937 أو القنوات الرسمية.

وأكدت وزارة الصحة، أن سلامة وفعالية الحقن التجميلي بالإكسوزوم ما زالت قيد الدراسة والتقييم، كما أن اعتماد منتج للاستخدام الخارجي لا يعني السماح باستخدامه عن طريق الحقن، ويجب الالتزام بالاستخدامات المعتمدة حفاظًا على السلامة الصحية.

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