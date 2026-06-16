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أكدت استكمال الإجراءات النظامية اللازمة

الصحة: مساءلة الطبيبين المعنيين بشأن استخدام حقن الإكسوزوم

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٣ مساءً
الصحة: مساءلة الطبيبين المعنيين بشأن استخدام حقن الإكسوزوم
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنها باشرت مساءلة الطبيبين المعنيين بشأن ما يتم تداوله فيما يتعلق باستخدام حقن الإكسوزوم، كما تم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

مساءلة الطبيبين المعنيين

وقالت الصحة، عبر حسابها في منصة إكس، إنها تابعت وزارة الصحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي بشأن استخدام حقن الإكسوزوم، وباشرت مساءلة الطبيبين المعنيين، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وتؤكد الوزارة أن اعتماد أي منتج تجميلي للاستخدام الخارجي لا يجيز حقنه أو الترويج له بادعاءات طبية غير معتمدة؛ حفاظًا على سلامة المستفيدين، كما تؤكد أهمية التزام الممارسين الصحيين بأخلاقيات المهنة.

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