جماهير تبوك تشجع الأخضر في كأس العالم 2026 بأجواء احتفالية وطنية الصحة: مساءلة الطبيبين المعنيين بشأن استخدام حقن الإكسوزوم السعودية تحصد 3 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الأوروبي 2026 بالسويد الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض تقرير لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي الخارجية السويسرية: توقيع اتفاق أمريكا وإيران بمنتجع بورجنتشتوك الجمعة أمير قطر: الاتفاق الأمريكي مع إيران إنجاز مهم للمنطقة دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مقيم لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11145 نقطة الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 8 كيلو جرامات من القات المخدر جبل أحد.. تاريخ يُروى وتجربة تُعاش في قلب المدينة المنورة
أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنها باشرت مساءلة الطبيبين المعنيين بشأن ما يتم تداوله فيما يتعلق باستخدام حقن الإكسوزوم، كما تم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وقالت الصحة، عبر حسابها في منصة إكس، إنها تابعت وزارة الصحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي بشأن استخدام حقن الإكسوزوم، وباشرت مساءلة الطبيبين المعنيين، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وتؤكد الوزارة أن اعتماد أي منتج تجميلي للاستخدام الخارجي لا يجيز حقنه أو الترويج له بادعاءات طبية غير معتمدة؛ حفاظًا على سلامة المستفيدين، كما تؤكد أهمية التزام الممارسين الصحيين بأخلاقيات المهنة.
تابعت وزارة الصحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي بشأن استخدام حقن الإكسوزوم، وباشرت مساءلة الطبيبين المعنيين، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وتؤكد الوزارة أن اعتماد أي منتج تجميلي للاستخدام الخارجي لا يجيز حقنه أو الترويج له بادعاءات طبية غير معتمدة؛ حفاظًا على… pic.twitter.com/fVYxIH6aRR
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 16, 2026