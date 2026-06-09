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الصندوق العقاري يعزّز رحلة التملك السكني عبر حملة اتصالية جديدة

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥١ مساءً
الصندوق العقاري يعزّز رحلة التملك السكني عبر حملة اتصالية جديدة
المواطن - واس

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أطلق صندوق التنمية العقارية حملة اتصالية بعنوان: “كُل خمس دقائق نُمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول”، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-, وتعزيزًا لرحلة التملك السكني، وإبرازًا لدوره كشريك وطني في تمكين المواطنين من تملك المسكن الملائم.
وتعكس الحملة الأثر المتواصل لجهود الصندوق العقاري على مدى أكثر من 50 عامًا في تقديم حلول سكنية وتمويلية متنوعة تسهم في رفع نسبة التملك السكني للمواطنين التي تجاوزت 66.24%، وصولًا إلى مستهدف 70% بحلول عام 2030، بما يعزز جودة الحياة والاستقرار الأسري والاجتماعي.
وتنطلق الحملة من رسالة إنسانية تعبّر عن الأثر الحقيقي للتملك السكني في حياة الأسر السعودية؛ فكل خمس دقائق تمثل بداية قصة جديدة نحو الاستقرار، وخطوة أقرب إلى امتلاك المسكن، ومستقبلًا أكثر اطمئنانًا للأسر، مع تعزيز الانتماء.
وتأتي هذه الحملة لتؤكد التزام الصندوق العقاري بمواصلة تمكين المزيد من الأسر السعودية من تحقيق تطلعاتها نحو التملك السكني وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع العقاري.
وتشمل الحلول التي يُتيحها الصندوق العقاري دعمًا فوريًا غير مسترد للدفعة المقدمة يصل إلى 150 ألف ريال، إلى جانب باقة متنوعة من الحلول التمويلية والسكنية التي تمنح المستفيدين خيارات مرنة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، عبر شراكات إستراتيجية وخدمات رقمية تُسهّل رحلة المستفيد نحو تملك المسكن المناسب.
ويمكن للمستفيدين بدء رحلة التملك من خلال التسجيل في منصة “سكني” عبر الرابط: https://sakani.sa، والتعرّف على الحلول السكنية والتمويلية المتاحة، والتواصل مع مركز خدمة المستفيدين عبر الرقم الموحد (199088).

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