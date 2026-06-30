الصين تدعو للحفاظ على زخم المفاوضات بين أمريكا وإيران

ذكرت وكالة أنباء ​الصين الجديدة (شينخوا) أن ‌وزير الخارجية الصيني وانج يي ​دعا خلال ​اجتماع في بكين مع ⁠نظيره السعودي ​إلى الحفاظ على ​زخم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ​وانج: “لا يزال ​وقف إطلاق النار الحالي ‌هشا، ⁠لكن الحوار أفضل من القتال، والتفاوض أفضل من ​المواجهة”، وفقاً لـ”رويترز”.

المفاوضات بين أمريكا وإيران

​وأضاف أن بكين مستعدة للعمل ​مع السعودية ​لتهدئة ⁠حدة التوتر في المنطقة ⁠وتعزيز ​السلام الدائم.

وفي وقت سابق اليوم، قال ماجد الأنصاري، ​المتحدث باسم وزارة الخارجية ‌القطرية إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ​وجاريد كوشنر صهر ​الرئيس دونالد ترامب سيزوران الدوحة ⁠للقاء الوسطاء القطريين ​لمناقشة المفاوضات بين الولايات ​المتحدة وإيران.

وأكد الأنصاري في مؤتمر صحفي أنه لن يكون ​هناك اجتماع رفيع ​المستوى بين واشنطن وطهران.