الصين تطالب إيران بمعالجة مسألة الملاحة بمضيق هرمز على نحو مناسب

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، إن مسألة الملاحة في مضيق هرمز يجب معالجتها على نحو مناسب.

وأضاف يي أن بلاده تدعم مطالب إيران “المعقولة والمشروعة” وجهودها في حماية سيادتها وأمنها، بحسب رويترز.

يأتي هذا فيما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز سجلت، الثلاثاء، أعلى مستوى لها منذ بداية الشهر، في مؤشر على تحسن ثقة شركات الشحن عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن شركة “ويندوارد” المتخصصة في التحليلات البحرية أن 14 سفينة عبرت المضيق الثلاثاء، وهو أعلى عدد يومي خلال يونيو حتى الآن، معتبرة أن ذلك يعكس تزايد ثقة شركات الشحن بعد إعلان الاتفاق.