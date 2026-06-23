الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا للاختبارات التكنولوجية المتطورة

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أطلقت الصين قمرًا صناعيًا جديدًا مخصصًا للاختبارات التكنولوجية المتطورة، والتحقق من الجيل القادم من خدمات الاتصالات القمرية، ووصل القمر الاصطناعي إلى مداره المحدد بنجاح.
وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن الإطلاق تم بنجاح، صباح اليوم، على متن نسخة معدلة من صاروخ “المسيرة الطويلة 7A” من موقع ونتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين.
ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 653 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش؛ ليعزز بذلك السجل القياسي للصين في معدلات الإطلاق الفضائي المستمر والموثوق.