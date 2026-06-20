الضباب يزين مرتفعات الباحة ويعزز جاذبيتها خلال موسم الصيف

يشكل الضباب أحد أبرز الظواهر الطبيعية التي تميز منطقة الباحة خلال موسم الصيف، حيث يتكرر ظهوره على المرتفعات والقمم الجبلية والغابات الطبيعية، مُضفيًا مشاهد جمالية تعكس ما تتمتع به المنطقة من مقومات بيئية وطبيعية متنوعة.

وتشهد مرتفعات السراة بالمنطقة، خلال ساعات الصباح الباكر وفترات المساء، تكوّن كتل ضبابية تتخلل الجبال والأودية، وتغطي الغابات والمنتزهات الطبيعية، في مشهد يبرز التنوع الطبيعي الذي تزخر به الباحة، ويمنح مواقعها السياحية طابعًا مميزًا.

ويُعد الضباب من السمات المناخية المرتبطة بصيف الباحة، إذ يسهم في تلطيف الأجواء، لا سيما في المواقع المرتفعة، مما يعزز من جاذبية المنطقة بوصفها وجهة سياحية صيفية.



وتبرز مشاهد الضباب في عدد من الغابات والمنتزهات الجبلية، حيث تتداخل السحب المنخفضة مع الغطاء النباتي والتكوينات الطبيعية، لتشكّل مشاهد متجددة تعكس جمال البيئة الطبيعية في المنطقة.

كما يضفي الضباب بُعدًا جماليًا على المواقع الطبيعية، ويسهم في تعزيز جاذبية المرتفعات والغابات التي تشهد إقبالًا من الأهالي والزوار خلال موسم الصيف.

وتواصل منطقة الباحة إبراز مقوماتها الطبيعية المتنوعة خلال فصل الصيف، بما تضمه من غابات كثيفة ومرتفعات جبلية وأجواء معتدلة، فيما يبقى الضباب أحد أبرز عناصرها الطبيعية التي تعكس جمال المكان وتنوعه البيئي.