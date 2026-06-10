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الطائف تستعد لافتتاح أول حاضنة أعمال تقنية لدعم الابتكار

الأربعاء ١٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٦ مساءً
الطائف تستعد لافتتاح أول حاضنة أعمال تقنية لدعم الابتكار
المواطن- فريق التحرير

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تستعد محافظة الطائف اليوم، لافتتاح حاضنة الأعمال التقنية “رمال Rimal X”، بصفتها أول حاضنة متخصصة في المجال التقني بالمحافظة، وذلك بترخيص من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بهدف دعم رواد الأعمال وتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع في بيئة محفزة للابتكار.

وستقدم الحاضنة برامج متخصصة في الاحتضان والإرشاد وتطوير الأعمال، إلى جانب ربط المشاريع الواعدة بالمستثمرين والخبراء والشركاء الإستراتيجيين، بما يسهم في تعزيز فرص نجاحها واستدامتها.

وأوضح المستشار التقني الدكتور فارس المالكي أن الحاضنة تأتي امتدادًا لجهود دعم وتنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز منظومة ريادة الأعمال، مؤكدًا أنها تمثل إضافة نوعية من شأنها دعم بيئة الابتكار والاستثمار التقني في محافظة الطائف.

وأشار إلى أن الحاضنة تضم معامل تقنية لتطوير النماذج الأولية، وقاعات تدريب واجتماعات، ومساحات عمل مشتركة، مع تركيز خاص على دعم المشاريع الريادية في القطاعين الزراعي والسياحي، انطلاقًا من المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة في هذين القطاعين.

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