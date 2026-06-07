الطيران المدني بالكويت تقدم رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى (إيكاو) بشأن الاعتداءات الإيرانية

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الكويت اليوم، أنها قدمت رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بشأن الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت سيادة دولة الكويت من خلال انتهاك مجالها الجوي ومرافق مطارها الدولي وما ترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على سلامة وأمن الطيران المدني.

وقالت الهيئة في بيان: “إن رسالة الاحتجاج أكدت أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني وتشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي، إضافة إلى المنشآت والمرافق الحيوية التابعة للمطار”.

ولفتت الانتباه إلى أن الاعتداء الأخير الذي طال مبنى (1T) الأربعاء الماضي أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بشرية بليغة وخسائر مادية جسيمة وكبيرة جدًا، وتسبب في تعطيل وتوقيف حركة الملاحة الجوية ووقف الرحلات من مطار الكويت الدولي وإليه، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على عمليات النقل الجوي وحركة المسافرين.

وأوضحت أن خطورة الحادث تتضاعف لكونه وقع بعد نحو 48 ساعة فقط من إعادة افتتاح مبنى الركاب (1T) واستئناف حركة الرحلات الجوية للشركات العربية والأجنبية عقب استكمال أعمال إصلاح الأضرار وإعادة تأهيل المبنى المتضرر من الاعتداء الأول الذي تعرض له المطار في 28 فبراير الماضي وجهود دولة الكويت لإعادة تشغيل المرفق الحيوي واستعادة حركة الملاحة الجوية بصورة طبيعية وآمنة.