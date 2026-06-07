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“الطيران المدني” في قطر تنفي إغلاق المجال الجوي للبلاد

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤١ مساءً
“الطيران المدني” في قطر تنفي إغلاق المجال الجوي للبلاد
المواطن- فريق التحرير

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نفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر ما يتم تداوله، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المجال الجوي لدولة قطر أو تعليق الرحلات الجوية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن مضمون الإشعار الملاحي (NOTAM) المعمول به يهدف إلى تحديد مسارات جوية بديلة لضمان استمرار خدمات الملاحة الجوية بأعلى مستويات السلامة والكفاءة، في ظل الأوضاع الراهنة، ووفقًا للمعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

وأهابت الهيئة بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو نشر المعلومات غير الموثوقة.

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